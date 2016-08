Am Freitag ging in Flühli der regionale Atmeschutz-Wettkampf über die Bühne. Die Feuerwehrleute aus dem Waldemmental hatten für ihre Kollegen aus der Region einen anspruchvsollen Parcours zusammengestellt. Am besten meisterte diesen die Feuerwehr Doppleschwand-Romoos, die einen dreifachen Sieg feierte.