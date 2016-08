Grosser Andrang herrschte an den Tagen der offenen Türe anlässlich der Eröffnung des Erweiterungsbaus im Alters- und Pflegeheim Sunnematte. In einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst am Sonntag stellten die Pfarrherren Theodor Zimmermann, Ueli Erhard und Polycarp Nworie den Um- und Neubau unter den Schutz Gottes.