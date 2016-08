Schüpfheim: Rund 160 Teilnehmer am Biosphären-Bike-Marathon

1

Entlebucher Bergheumilch-Linie lanciert

Die Biosphären Markt AG stellte am Freitag in Romoos die neue Produktlinie mit Bergheumilch vor. Sechs neue Käsesorten aus verschiedenen Käsereien der Region kommen am Montag, 29. August, in die Regale von Coop. – Mehr dazu im EA vom 30. August.