Erfolgreiche Entlebucher an Taekwondo-Schweizermeisterschaft

Elf Schüler und Athleten aus dem Entlebuch nahmen am Samstag an der SM in der Poomsae-Technik teil und erreichten insgesamt acht Podestplätze. Dabei siegte Laura Heldner (Dritte von links) in der Kategorie Elite Junioren. Erstmals nahm ein Damen-Team (mit den roten Jacke) aus dem Entlebuch teil.