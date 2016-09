Erich Fankhauser muss operiert werden

Der 25-jährige Entlebucher Eidgenosse Erich Fankhauser aus Hasle wird am Freitag im Inselspital Bern am rechten Ellenbogen operiert und eine rund dreimonatige Verletzungspasue einlegen müssen. Die Verletzung hatte sich Fankhauser am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer-le-Lac zugezogen.