Fröhliches Herbstfest im WPZ in Schüpfheim

Am Wochenende lud das Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) in Schüpfheim zum Herbstfest. Wie gewohnt gab es am Samstag den Tessinerabend, der vom Duo "Lorenzo e Nani" musikalisch umrahmt wurde. Am Sonntag bereicherte der Kirchenchor Flühli den Festgottesdienst.