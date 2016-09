Kommission für Anpassungen bei der KESB

1

12'000 Besucher hiessen Älpler im Tal willkommen

An der Entlebucher Alpabfahrt am Samstag, 24. September, sind sieben Älplerfamilien mit rund 250 Tieren zurück ins Tal gezogen. In Schüpfheim hiessen sie über 12'000 Besucher, so viele wie noch nie, willkommen. – Mehr im EA vom 27. September.