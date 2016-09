Vom Kurhaus bis ins Stäldeli – Sportsunntig in Flühli

Am letzten Sonntag führte der Skiclub Flühli den 25. Sport­sunntig durch. Beim Berglauf holten Ursula Felder, Flühli, und Adrian Müller von Beinwil am See die Tagessiege. Beim Bikerennen waren ­Susanne Schmid, Flühli, und Thomas Eicher, Schüpfheim, die Tagesschnellsten.