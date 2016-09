1

Flühli: Eine "Schnapsidee" macht zum vierten Mal Furore

888 Wanderer gingen am Samstag die vierte Entlebucher Kaffee-Schnaps-Wanderung in Flühli an. Spass, Plausch und viel Fröhlichkeiten waren Trumpf. Countrymusik sorgte bis in die frühen Morgenstunden für tollen Westernstimmung.