Wolhuser Weidfäger am Tourism Festival in Shanghai

Die Wolhuser Weidfäger traten am Samstag am Tourism Festival in Shanghai auf und repräsentierten vor rund 200 Mio. Zuschauern die Schweiz. Als Pandabären verkleidet wurden sie zum Sujet von unzähligen Fotos. Sie sind noch bis am Sonntag in China unterwegs. – Mehr im EA vom 16. September.