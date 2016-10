Am Mittwoch, 19. Oktober, fand auf dem Pfrundmatt-Schulhausareal in Entlebuch der traditionelle Herbstmarkt mit über 40 Ausstellern, dem Määrt-Kaffee und -Beizli, einem Kinderkarussell und der Kleider- und Spielwarenbörse statt. Am Abend fand ein Volksfest statt. – Mehr im EA vom 21. Oktober.