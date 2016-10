Entlebuch wurde trotz der 0:3-Niederlage am Samstag gegen Sempach Wintermeister. Der direkte Verfolger Schötz erreichte mit dem Unentschieden am Sonntag nur Rang zwei. Schüpfheim verlor gegen Triengen 1:5, Wolhusen gewann gegen Hitzkirch 4:2. In der vierten Liga erreichte Escholzmatt gegen Reiden ein 1:1.