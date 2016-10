Gutes Jahr für Luzerner Gemeinden

Drei Viertel der Luzerner Gemeinden schlossen im letzten Jahr die Laufende Rechnung im Plus ab, wie das Luzerner Statistikamt Lustat am Dienstag mitteilte. Insgesamt fielen Gewinne von 95 Millionen Franken an, 22 Millionen allein in der Stadt Luzern.

Ein Viertel der Gemeinden dagegen wies Verluste aus. Diese summierten sich auf neun Millionen Franken, davon die Hälfte in den übrigen vier Luzerner Stadtgemeinden Ebikon, Emmen, Horw und Kriens.

Effektiv stiegen die Aufwände im Total der Gemeinden stärker als die Einwohnerzahl, die 2015 um 1,1 Prozent zugenommen hat. Die positive Entwicklung der Rechnungsabschlüsse habe ihre Ursache daher hauptsächlich auf der Ertragsseite, wo die Gemeindesteuern um 4,9 Prozent zugenommen hätten, heisst es in der Mitteilung.

Die Nettoinvestitionen aller Gemeinden erreichten 2015 mit 219 Millionen Franken den höchsten Stand seit über zwanzig Jahren. Speziell im Bildungsbereich wurde 2015 mit 94 Millionen Franken kräftig investiert. An zweiter Stelle folgte der Verkehr mit 36 Millionen.

Die Nettoschuld pro Einwohner sank per Ende 2015 über alle Luzerner Gemeinden betrachtet auf 2'132 Franken - den tiefsten Stand seit Einführung der Statistik 1992.