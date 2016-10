Malters: Seppi Hodel ins Amt eingesetzt

1

Rolf Binggeli ist neuer Präsident der FDP Wahlkreis Entlebuch

An der FDP-Ortsparteienkonferenz vom Mittwoch in Marbach wurden Sabine Wermelinger (vorne links) und Reto Zemp (stehend, Vierter von links) in den Vorstand der FDP Wahlkreis Entlebuch gewählt. Neuer Präsident ist Rolf Binggeli (vorne Mitte).