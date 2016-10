An der 8. GV der Regionalen Waldgenossenschaft RWG Fontannen wählten die 66 Anwesenden aus den Gemeinden Doppleschwand, Menznau, Romoos, Werthenstein, Wolhusen am Donnerstag in Romoos Josef Dissler (Bildmitte), Wolhusen, zum neuen Präsidenten. Franz Koch (2. von links) aus Romoos trat zurück.