Die SCL Tigers gewinnen am Freitag das Auswärtsspiel gegen die ZSC Lions mit 5:3. Bis zu Spielmitte waren die Lions mit 3:1 in Führung gegangen. Die Tigers glichen die Partie dank Nils Berger und Eero Elo noch vor der zweiten Pause aus. Elo war es auch, der in der 43. Minute das Game-Winning-Goal erzielte.