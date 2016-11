Die «Chläuslizunft» eröffnete die Fasnacht am 11.11. um 11.11 Uhr im Restaurant Kloster in Werthenstein. Das Zunftbot am Abend ehrte Kassier Seppi Bachmann (links) für seine zehn Jahre als «Chläus­lizünftler». Die «Chloschtergeischter» gaben ein Ständchen.