Im EA-Kurzinterview blickt Gemeinderat Reto Zemp auf die Abstimmung zu den Schulhausprojekten in Schüpfheim. Auf die Frage, warum das Inseresse der Bevölkerung an den Bescihtigungen gering war, meint er: «Ich deute es nicht als Desinteresse, sondern so, dass Vertrauen in die Behörde da ist.»