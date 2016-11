Am letzten Wochenende fand in der sehr gut besetzten Pfarrkirche Sankt Andreas das Gemeinschaftskonzert des Männerchors Wolhusen und der Entlebucher Sänger statt. Boris Petronje, Bass, das ­Balalajka-Duo «A Nu Daway» und Konstantin Saltykov am Klavier begeisterten mit ihren Leistungen.