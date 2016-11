Geiss: Brand Mehrfamilienhaus - 14 Personen evakuiert

1

Erster Weihnachtsmarkt in Romoos

Am Sonntag fand in Romoos der erste «Indoor»-Weihnachtsmarkt statt. Elf Stände von einheimischem und auswärtigem Gewerbe fanden im Saal des Hotels Kreuz Platz. Viele Besucher schlenderten in vorweihnachtlicher Stimmung durch diese hindurch.