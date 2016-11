1

Neue Arztpraxis in Flühli festlich eingeweiht

Mit festlichen Abend am Freitag sowie einem gut besuchten Tag der offenen Tür am Samstag wurde in Flühli die neue Arztpraxis eröffnet. Im Bild dankt Regierungsrat Guido Graf Paul Affentranger. Ab nächstem Sommer wird die junge Ärztin Gabriela Rohrer in Flühli praktizieren.