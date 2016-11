Der Tourismus-Anerkennungspreis 2016 der Region Luzern West geht an Erlebnis Agrovision Burgrain (Andi Lieberherr, Mitte) sowie die beiden Zweitplatzierten Mooraculum Sörenberg (Fredy Portmann, links) und Erlebniszeit Menzberg (Kurt Häfliger). Die Verleiung fand am Donnerstag in Schüpfheim statt.