Bärgjodler Entlebuch und Gastformationen begeisterten

Am Mittwoch- und Samstagabend konzertierten die Bärgjodler Entlebuch im Adlersaal in Schüpfheim. Am Mittwoch waren der Jodlerklub Edelweiss Romoos und die Formation 3-fach Hirsche zu Gast, am Samstagabend bereicherten das Jodelterzett "Chrimafrä" sowie die "Schwanderbiobä" das Konzert.