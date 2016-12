An der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend in Entlebuch wurden die beiden Vorverträge mit den Investoren am Marktplatz grossmehrhetlich gutgeheissen. Drei Ordnungsanträge in Zusammenhang mit diesem Traktandum – Änderung der Reihenfolge, getrennte Abstimmung und geheime Abstimmung – wurden abgelehnt.