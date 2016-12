Am 28. und 30. Dezember lud die BB Kirchenmusik Wiggen zu ihren Konzerten in die Turnhalle Wiggen ein. Eröffnet wurden die Konzerte vom Kadettenspiel Escholzmatt-Marbach. Mit anspruchsvoller und gefälliger Blasmusik erfreuten die Musikantinnen und Musikanten das zahlreiche Publikum. Das Konzert wird am 1. Januar wiederholt.