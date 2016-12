Luzern: Sachbeschädigungen bei unbewilligter Demonstration

Rund 70 Personen aus linksextremen Kreisen seien kurz vor Mitternacht durch die Neustadt gezogen, teilte die Luzerner Polizei am Samstag mit. Am Pilatusplatz und am Bundesplatz sei der Verkehr während Minuten blockiert worden.

Entlang der Umzugsroute stellte die Polizei Sachbeschädigungen durch Sprayereien an Fassaden, Verkehrssignalen und Reklametafeln fest. Im Gebiet Langensand löste sich die Kundgebung wieder auf. Sie habe Ermittlungen aufgenommen, teilte die Luzerner Polizei mit.