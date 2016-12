SCL Tigers verlieren auch gegen Bern mit 2:4

1

Schüpfheim: WPZ in Aktiengesellschaft umgewandelt

Am Montagabend wurde an der letzten DV des Gemeindeverbandes Regionales Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim (WPZ) die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft offiziell vollzogen. Für die Geschäfte des WPZ ist neu der Verwaltungsrat (Bild) zuständig.