Die Stöckli Swiss Sports AG – im Bild von links Daniel Baumgartner, CEO Marc Gläser und Walter Reusser – führte am Freitag den Spatenstich zum An- und Ausbau der Ski-Manufaktur in Malters aus. Vier Millionen Franken investiert der Skihersteller in die Produktionshallen und neue Maschinen.