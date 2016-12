1

Fis-Rennen auf der AG1-Piste?

Obwohl der grosse Schnee bisher ausblieb, will das OK der Fis-Rennen vom 27. und 28. Dezember noch nicht an eine dritte Absage in Serie denken. Auch deshalb, weil die Bergbahnen Sörenberg dem OK zugesichert haben, die Rennen allenfalls von der Ochsenweid- auf die AG1-Piste zu verschieben. Entschieden wird am Donnerstag.