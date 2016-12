Vorsicht mit Feuer und Feuerwerk: Waldbrandgefahr

1

Bewohnerweihnachtsfeier im AWH Bodenmatt Entlebuch

Mit einem Gottestdienst, gutem Essen und Weihnachtsliedern feierten Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende im Alterswohnheim Bodenmatt in Entlebuch am Freitag Weihnachten. Heimleiter Pius Setz (links) stimmte die Lieder an, Silvan Setz (Mitte) und Marius Brunner begleiteten sie.