2016 waren mehr Zentralschweizer arbeitslos als 2015

Dies teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco am Dienstag mit. Zahlenmässig am meisten Arbeitslose gab es 2016 im Jahresdurchschnitt in Luzern mit 4602 (2015: 4383). Die durchschnittliche Arbeitslosenquote stieg hier von 2,0 auf 2,1 Prozent.

Die höchste durchschnittliche Arbeitslosenquote in der Zentralschweiz weist 2016 Zug auf. Sie stieg von 2,2 auf 2,4 Prozent. In Zug waren im letzten Jahr durchschnittlich 1603 (2015: 1498) Personen als arbeitslos gemeldet.

In Schwyz kletterte die Zahl der Arbeitslosen von 1388 auf 1537 und die Arbeitslosenquote von 1,6 auf 1,8 Prozent. In Obwalden waren durchschnittlich 213 (2015: 188) Personen arbeitslos; die Quote nahm von 0,9 auf 1,0 Prozent zu.

In Uri und Nidwalden stieg die Zahl der Arbeitslosen von 200 auf 202 respektive von 256 auf 278. Die Quoten blieben in diesen beiden Kantonen unverändert: in Uri verharrte sie bei 1,0 Prozent, in Nidwalden bei 1,1 Prozent.