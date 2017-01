Draussen eiskalt – drinnen hitzig und spannend. Am vierte Burg-Cup in Wolhusen wurde attraktiver Hallenfussball gezeigt. Der Luzerner SC konnte den Titel aus dem Vorjahr beim Aktivturnier der 1. bis 3. Liga verteidigen. Geselliger ging es beim internen Turnier am Freitag und beim Fasnachtsturnier am Samstagabend zu Werke.