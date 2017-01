Luzern ist Spitze beim Firmenzuwachs

Dies geht aus Zahlen hervor, die das Schwyzer Amt für Wirtschaft am Mittwoch publizierte. Der Spitzenreiter Luzern verfügt seit 2012 über die tiefsten Unternehmenssteuern der Schweiz.

Insgesamt wurden in den Zentralschweizer Handelsregistern Anfang Jahr 83'500 Gesellschaften gezählt, 2060 mehr erfasst als noch vor einem Jahr. Dazu zählten vor allem Aktiengesellschaften, Einzelunternehmen und GmbHs, aber auch Vereine, Stiftungen und Zweigniederlassungen.

Schwyz wies mit 3,4 Prozent oder netto 558 Gesellschaften mehr die zweithöchste Wachstumsrate aller Schweizer Kantone auf. In Uri lag der Nettozuwachs bei 3 Prozent respektive 59 Gesellschaften. In Zug (+298), Nidwalden (+47) und Obwalden (+42) betrug die Zunahme je ein Prozent.

Am meisten Firmen oder Gesellschaften in der Zentralschweiz hatte nach wie vor der Kanton Zug registriert, nämlich 31'237, vor Luzern mit 26'258 Einträgen. Am wenigsten Gesellschaften zählte Uri mit 2042.

Die detaillierten Zahlen zu allen Schweizer Kantonen publiziert das Eidgenössische Amt für das Handelsregister am Freitag.