Am Samstag organisierte der Skiclub Flühli das 29. und 30. Biosphärenrennen in der Ochsenweid-Piste in Sörenberg. Mit rund 240 Teilnehmenden waren so viele Kinder wie noch nie am Start. – Im Bild Tim Kobel aus Escholzmatt, der im Slalom auf den hervorragenden zweiten Rang gefahren ist.