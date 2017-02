Über 300 Familien haben am Sonntag beim Famigros-Ski-Day in Sörenberg am Plauschrennen teilgenommen. Familie Koch aus Ebnet kurvte auf der Skipiste Rischli-Brunnen­boden am schnellsten um die Tore. Auf Platz zwei klassierte sich Familie Felder aus Sörenberg und den dritten Rang belegte Familie Beutler aus Steinhausen.