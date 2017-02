Der 17-jährige Corsin Boos (rechst) aus Malters holte am Mittwoch im finnischen Imatra die Bronze­medaille im Sprint an den ­Jugend-Europameisterschaften im Ski-OL. Sein Bruder Noel verlor ­dreieinhalb Minuten auf die Spitzenränge und landete in der Kategorie U20 auf Platz 30.