"Unglaubleche" Show in Wolhusen

Ein bisschen Witz und Theater, ein wenig Politik und ganz viel gute Musik – so präsentierte sich das Konzert der Brassband Unglaublech, die am Freitag im "Rössli ess-kultur" in Wolhusen auftrat. Unter den acht farbenfroh gekleideten Musikern ist auch der Schüpfheimer Florentin Setz (rechts).