Die neue App und das neue E-Paper testen!

Für die Veröffentlichung der digitalen Inhalte nutzen wir beim Entlebucher Anzeiger seit fünf Jahren die Plattform Localpoint. Dieses System wird von über 30 Lokalzeitungen in der ganzen Schweiz genutzt. Es umfasst sowohl die digitale Zeitungsausgabe (E-Paper) als auch verschiedene News-Kanäle wie die EA-Webseite, die EA-App, regionale TV-Bildschirme und Social-Media.

Localpoint wurde von der in Gstaad BE ansässigen IT-Firma Consenda innovativ auf die Bedürfnisse von Lokalzeitungen abgestimmt entwickelt, wobei einzelne Software-Module zugekauft oder angemietet wurden. Da sich Consenda offenbar kurzfristig gezwungen sah, sich vom bisherigen App-Partner zu trennen, wird nun schneller als erwartet eine neue Lösung präsentiert, die allerdings noch der Weiterentwicklung bedarf. – Parallel dazu wurde übrigens auch das Layout der TV-Bildschirme erneuert ...

Neue Funktionen

Mit der neuen App werden dem Nutzer einige gewinnbringende Neuerungen versprochen: So ist die EA-App erstmals auch für Android-Tablets verfügbar. Auch wurden die Smartphone-App und die Tablet-App zum Lesen der digitalen Ausgabe miteinander verbunden, so dass nur noch eine einzige App heruntergeladen werden muss. Künftig erhalten Sie, wenn gewünscht, Push-Meldungen zu wichtigen News aus der Region direkt auf Ihr Smartphone oder auf Ihr Tablet. Sämtliche Inserate sind neu mit einer Anrufoption ausgestattet, mit welcher Sie direkt von Ihrem Smartphone auf die Nummer auf einem Inserat anrufen können.

Noch befindet sich die neue App aber in der Entwicklungsphase und nicht alle Darstellungen und Optionen sind verfügbar. Die aktuelle Version ist abgespeckt und beschränkt sich auf das Minimum. Die Rückmeldungen der Verlage und Redaktionen bzw. der Leserinnen und Leser sollen zum gezielten, bedürfnisorientierten Ausbau der App und des E-Papers dienen. Nutzen Sie die Gelegenheit, an der Weiterentwicklung des digitalen Entlebucher Anzeigers mitzuwirken! Wir laden Sie herzlich dazu ein.



E-Paper im Februar gratis

Die «alte» EA-App wird per heute Freitag nicht mehr aktualisiert. Was müssen Sie unternehmen? Aktualisieren beziehungsweise löschen Sie die aktuelle EA-App und laden Sie im Apple-App-Store (Iphone/Ipad) oder im Google-Play-Store (Android) die neue App des Entlebucher Anzeigers herunter.

Sie kennen die EA-App noch gar nicht? Dann wird’s höchste Zeit! Das Kennenlernen der EA-App und des E-Papers lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Den ganzen Monat Februar haben Sie freien Zugang zur digitalen Ausgabe des Entlebucher Anzeigers, die sonst unseren geschätzten Abonnenten vorbehalten ist. Die Digital-Solo-Abonnenten erhalten den Test-Monat gutgeschrieben. Die EA-Ausgaben stehen unter dem Menüpunkt «Home» zum Herunterladen bereit.



Ihre Meinung ist gefragt

Bitte begutachten Sie die neue App und das neue E-Paper kritisch und teilen Sie uns via E-Mail an redaktion@entlebucher-anzeiger.ch mit, was Ihnen gefällt und/oder was Sie sich noch wünschen würden. Gerne nehmen wir Ihre Rückmeldungen entgegen, um Ihre Anregungen für die Weiterentwicklung der App und des E-Papers weiterzugeben.

Für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken danken wir Ihnen im Voraus bestens.



Verlag und Redaktion

Entlebucher Anzeiger