Am Sonntag ­haben sich in Sörenberg über 350 junge Skirennfahrerinnen und -fahrer beim Ausscheidungsrennen des Grand-Prix-Migros gemessen. Die schnellsten drei Mädchen und Knaben pro Kategorie ­sicherten sich ein Ticket für das Finale vom 1. und 2. April in Adelboden, darunter auch zahlreiche Athleten aus der Region.