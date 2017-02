1

Wolhusen: Unfall nach technischen Problemen

Am Freitagabend um etwa 18.40 Uhr ereignete sich in Wolhusen bei der Einmündung der Berghofstrasse in die Menznauerstrasse eine Kollision zwischen einer Motorfahrrad-Lenkerin und einer Fahrzeugkombination aus Zugfahrzeug mit Anhänger. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.