Den 22-jährigen Lars Stirnimann aus Schüpfheim kennen viele Partygänger wohl eher unter dem Namen DJ Fänster Off. Der Kaufmann der öffentlichen Verwaltung tauscht am Wochenende die PC-Tastatur gegen sein Mixpult. Den Ausgleich findet er in der freien Natur, beim Snowboarden, Skaten und Fussballspielen.