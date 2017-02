Die Schonbachgusler organisieren jeweils am Güsdismontag in Marbach eine Kinderfasnacht, die von Familien mit Kindern sehr stark besucht und belebt wird. Der Gemeindesaal war bis zum letzten Platz besetzt als Klein und Gross - vor allem Kindergärtler und Schüler - ein fasnächtliches Unterhaltungsprogramm boten, was seinesgleich einmalig ist.