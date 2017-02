1

Sie+Er-Rennen in Sörenberg

Das traditionelle Sie+Er-Rennen lockte am Samstag viele Schneesportler nach Sörenberg, so etwa auch Janine Wicki und Daniel Hurni (Bild) aus Flühli. Am bereits zum 53. Mal durchgeführten Rennen waren neben ehemaligen Skirennfahrern auch viele Kinder, Snowboarder und Grosseltern anzutreffen.