Die Schweizer Armee will am Flugplatz Emmen ab 2018 rund 20 Prozent mehr oder 1100 zusätzliche Jetbewegungen abwickeln. Grund ist die Schliessung des Militärflugbetriebs in Sitten VS. UBE-Direktor Theo Schnider kündigt an, sich wenn nötig zu wehren.