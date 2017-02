Nachbarn unterstützten närrische Stimmung am Umzug in Romoos

Der Umzug am Schutzigen Donnerstag in Romoos bot 25 Nummern, an denen sich 560 Personen beteiligten. Neben den kleinen Fasnächlern, die als Zauberer (Bild) oder Rabe Socke durch den Umzug zogen, war vor allem das Thema Partnersuche im Napfdorf ein grosses Thema.