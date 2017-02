Kurt Unternährer war während 47 Jahren auf der Gemeindeverwaltung in Wolhusen tätig, zuletzt als Leiter Finanzen und Mitglieder der Geschäftsleitung. Am Dienstag geht der 65-Jährige in Pension und übergibt seinen Posten an Sohn Flavio. – Mehr im EA vom 24. Februar.