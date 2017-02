In der Nacht vom Freitag auf den Samstag wurde in Wolhusen an der Menznauerstrasse ein Schaufenster eines Verkaufsgeschäfts eingeschlagen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Franken. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an Telefon 041 248 81 17.