Wolhusen: Unfall nach technischen Problemen

Die Motorfahrrad-Lenkerin wollte von der Berghofstrasse in die Menznauerstrasse in Richtung Wolhusen Zentrum abbiegen. Wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte, konnte sie mutmasslich aufgrund eines technischen Defekts nicht abbremsen und befuhr deshalb beim Abbiegen auf die Menznauerstrasse zuerst das Trottoir und geriet anschliessend wieder auf die Fahrbahn. Dort kollidierte sie seitlich mit dem Anhänger einer bereits an ihr vorbei fahrenden Fahrzeugkombination und stürzte. Sie wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Luzerner Polizei sucht den Lenker oder die Lenkerin der Fahrzeugkombination, welche aus einem Personenwagen oder Lieferwagen mit angekoppeltem Sachentransportanhänger (ohne Verdeck) bestand. Diese Fahrzeugkombination fuhr auf der Menznauerstrasse Richtung Wolhusen Kreisel. Ebenfalls sucht sie Personen, welche Aussagen zum Unfallhergang machen können. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.