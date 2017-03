Am Samstag spielten die ­besten Hallenteams der ­Damen und Herren im Wolhuser Berghof um dem Korbball-Cuppokal. Täuffelen BE bei den Damen und Neuenkirch bei den Herren verteidigte ihre Titel vom ­Vorjahr. An der Senioren-SM vom Sonntag setzten sich Bachs ZH bei den Senior­innen und Neuenkirch bei den Senioren durch.