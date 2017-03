Die SCL Tigers konnten sam Dienstag schon in der 4. Minute durch Yannick-Lennart Albrecht (Bild) gegen Fribourg-Gottéron in Führung gehen. Doch im Mittelabschnitt kam Fribourg zu Treffern. In der Verlängerung schoss Julien Springer die Fribourger sogar zum Sieg.